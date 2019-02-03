ونشرح الشرح

> دكتور محمد وقيع الله الذي يكتب عن الإلحاد

> أستاذ عووضة الذي تتوضأ أفكاره بخمور موسكو

> أستاذ عثمان.. الذي يتخصص في صناعة الجنون عندنا.. (ويجيبو عديل يقول صدو)

> والسادة أهل الاجتماعات في كل مكان (الجامعيون.. واجتماع أحزاب الفكرة الجديدة)

> والسادة المتظاهرون والمظاهرون

> و..

> خلونا نحدث عن بلد فيه الآن مائة وسبعة وخمسون حزباً

> الكترابة!!

> وفيه ستون عاماً من الاستقلال

> وفيها/ في البلد/ عشرون حرباً

> وفيها .. السنوات هذه.. عشر مجاعات

> وفيها ستون حكومة

> وهو ( السودان/ من عام 1953 لم يجذب نفس.. بل هو في حرب واحدة (منذ اليوم الذي تعمد فيه قائد الفرقة الجنوبية / الإنجليزي/ أن يقود الحامية كلها في ركض طويل.. والجنوبيون هنا في توريت يذبحون المواطنين/

> برضو صدفة.. مش كدا؟

> وفيه / السودان/.. دين وفيه شكل واحد للدين هذا.. وألف محاولة لصناعة أشكال وأشكال للدين هذا.. لأن المختلف يقتتل.. والاقتتال هو شيء ما بين (157) حزباً الآن وبين السلاح

> وفي / السودان/ ألف مشكلة.. كل واحدة منها تلطم لتكون هي كل شيء

> وفيه/ السودان/ مرق يطقطق (الكلمة التي قلناها هنا قبل المظاهرات بأسبوع)

> وفيه.. وفيه

> والركام هذا لابد له من حل

> وفي البحث عن حل نبدأ بالتعريف

> والتعريف لأنه ليس عندنا/ لأن البعض يرفضه / فإننا نتخذ أسلوب خدام العمدة.. ففي الأربعينات أحدهم يشتم الآخر بأنه (عبد) والآخر يذهب إلى العمدة

> والعمدة يصرخ في الشاتم غاضباً: كيف تقول له أنه عبد؟

> والشاتم (يرحمه الله فقد مات قبل سنوات) يقول للعمدة ساخراً

: قولي أنا خله آآ> عمدة.. قولي طائر.. إت.. قولك فيهو شنو آعمدة؟

> ونحن عن السودان وما فيه لا قول عندنا.. وكل ما عندنا هو إننا نقول لأهل الكتب (إت قولك فيهو شنو)

> وبعيداً عن الرأي نكتفي بالوصف وبأسلوب البطاقات.. فالسودان هو بلد/ ويا للسخرية/ ولد في يناير.. والسودانيون تقول شهادات ميلادهم.. ولد في يناير والسوداني عيونه عسلية وطوله أطول من شهيق الحسرة

> والعمدة هنا الذي نسأله عن قوله هو الكتابات

> وسبدرات كتابه عن حكومات السودان هو كتاب يصف

>ومنصور خالد كتاباته كأنها هامش يشرح كتاب سبدرات (ومنصور خالد تذكرنا كتاباته بالحديث النبوي.. ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً في العبادة إلا ازداد من الله بعداً)

> كتابات منصور مثلها

> وكتابات عبد الله علي إبراهيم وصلاح أحمد إبراهيم..

> وكتابات محمد أبو القاسم حاج حمد (والتي يعلق عليها محمد وداعة بكتاب كامل.. والتي هي نوع فذ من الضلال بعلم)

> الكتابات هذه يشرح أو يشرخ (الثانية بالخاء المفخمة) .. بعضها بعضاً

> وعبد الله علي إبراهيم يشرح حال الحزب الشيوعي

> ولأننا لا نستطيع جرجرة الكتب فإننا نكتفي بالإشارات

(2)

> ومن الإشارات أن السوداني بعلم وبجهل هو متدين لا يبيع الإسلام

> لكن السودانيين بعضهم يفعل شيئاً عجيباً

> الدين في السودان ما يرسمه هو أن كل الأحزاب في السودان قامت على الدين ( لأنها تقوم على ما يطلبه الناس)

> (ملحوظة .. المثقفون الخريجيون حين سلخهم الإنجليز من الدين وجدوا أنهم شيء لا يتبعه أحد.. والمثقفون هؤلاء يضطرون للحاق بالأحزاب الدينية هذه لخدمتها

> وشيء يحدث للأحزاب وللمثقفين

> وحزب الأمة حين (ينشبح) بين لندن وبين الجزيرة أبا.. الصادق المهدي يأتي بما يسمى إسلام الصحوة

> والاتحادي صوفي

> والشيوعي حين (ينشبح) أيضاً بين الدين وبين الإلحاد ما يرسم مشهده هو شكوى عبد الخالق زعيم الحزب الذي يشكو لبابكر كرار أنه/ عند مؤتمرات الحزب/ يضطر لإعداد الأباريق والبروش لأن مندوبي الحزب الشيوعي من الأقاليم يقيمون الصلاة!!

> هذا هو الشيوعي المشبوح بين ما عنده وبين ما عند البلد الذي يريد أن يحكمه

> والدين عند العامة/ كثيرين منهم/ عند الزنقة يذهبون إلى (سنة أهل الشام) وأهل الشام هم الذين قتلوا الحسين في كربلاء

> ففي التاريخ يلاحظ كاتب

ذكي ليقول إن (أهل الشام صلوا الفجر وفي التشهد قالوا.. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)

> ثم بعد السلام حملوا سيوفهم ليقتلوا آل محمد!! (فالحسين هو ابن فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم)

> بعض الناس.. وبعض أهل الأحزاب عندنا الدين عندهم هو هذا.. تلفيق الشيوعي.. وتلفيق الأمة للدين ليس شيئاً فريداً إذن

> ومثلما أنه لا لغة إلا بفهم معاني المفردات فإنه لا حوار إلا بعد (غسل) الكلمات مما علق بها وجعل لها ندوباً وتشوهات

> لهذا نحن نشرح

> ونشرح ألف صورة تمهيداً للحديث عن

> السودان اليوم

> والأحزاب.. ونفرد الشيوعي بشيء طويل

> والعالم الذي يتربص بالسودان منذ ستين سنة

> والعالم اليوم أشياء نجعل لها تفسيراً متمهلاً

> ولأن شهادتنا مجروحة فإنا نجعل الكتابات والكتب هي الشاهد

> ومن باب الغرابة نفرد للشيوعي فصلاً

> وفيه الدكتور عبد الله علي إبراهيم (الشيوعي من مكاتبهم) يسرد الجملة التي قالها صلاح أحمد إبراهيم عن زعيم الحزب عبد الخالق

> صلاح .. عبد الخالق.. قال هو

: الـ (انانسي)

الذي يقتل الأمة في حقد غريب.. باسم الشعب!!

> يقتل الشعب باسم الشعب.. لكنه يقتل ليس من أجل الشعب بل من أجل ما تحت قميصه هو

> ومن باب الشرح الانانسي هي اسم ذبابة قاتلة

> ونشرح