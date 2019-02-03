اتحاد المراة:تؤكد دعم الاتحاد لجهود الحكومة ومشروعاتها

واطلع صالح لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الاحد الأمين العام للاتحاد العام للمرأة السودانية احلام محمد إبراهيم، على برامج وخطط الاتحاد للمرحلة المقبلة لكافة الولايات من خلال دورته الحادية الحادية.من جهتها أكدت الأمين العام لاتحاد المرأة في تصريح صحفي دعم الاتحاد لجهود الحكومة ومشروعاتها بما يحقق التنمية المستدامة والاستقرار الشامل بالبلاد.
وقالت إن النائب الأول أثنى على دور المرأة في تعزيز السلام عبر جهودها في الدعوة للانضمام لمسيرة الوفاق والحوار السياسي والمجتمعي ودعم تنفيذ مخرجاته.
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