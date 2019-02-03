جماعة الاخوان المسلمين تدعو الشرطة والجيش لحراسة الدستور والقانون

طالبت جماعة الاخوان المسلمين بالسودان، الشرطة والجيش السوداني بأن يحرسوا الدستور والقانون.

وقال الامين السياسي للجماعة المهندس امية يوسف ان هذه الاجهزة هي مكونات للدولة السودانية ولا تتبع لنظام او حزب حتي لا تدخلوا في “مشاكل تنتج عن الخلافات السياسية ” وقال: إذا ذهبت الدولة انتم اجهزة باقية وحذر من حدوث استهداف لهم كما حدث استهداف لجهاز الامن في عهد الرئيس الاسبق جعفر نميري لجهه انه دخل في معارك مع الاحزاب باسم الحزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان يتبع للرئيس جعفر نميري واضاف لا نريد لهذا ان يحدث سيما وان هذه الاجهزة ستسمر وإن ذهبت الدولة، ولانريد لها ان تدخل في عداءات شخصية او حزبية حتي مع احزاب اليسار.

المدارية

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