تجمُّع المهنيين يرسل رسالة لجماهير الرياضة في السودان

إلى جماهير الرياضة العظيمة:

هلال مريخ ونيل جميعها في وجداني

وموردة واتحاد أهلى وكمان إنساني

مشروعنا للتغيير نعيد نزيد من تاني

كورة ثقافة فن والجنس سوداني

ترسمون اليوم من خلال مباراة الهلال في البطولة الإفريقية لوحة عشقكم المعتادة للعبة الشعبية الأولى في البلاد التي أسست كرة القدم في عموم إفريقيا و جعلت منها رسالة إنسانية بين الشعوب .

إنكم و بمثلما تعانون في حياتكم اليومية من طغيان الحكام وفسادهم، كذلك تعاني الرياضة في جميع ضروبها من فساد النظام السياسي والرياضي في البلاد التي تسيل دماء أبناءها الأبرياء و تنهار فيها كل يوم قيمة من قيمها.

نحن إذ نحيي كباتن السودان ونجوم الكرة و مجتمع الرياضة على مواقفهم الوطنية التي تشرّبوها من سودانيتهم ومن المجتمع الرياضي وأنديتهم العريقة فإننا في تجمع المهنيين السودانيين نثق تماماً أنكم تحملون مبادئ أندية الحركة الوطنية في قلوبكم وأنكم ستخرجون للالتحام مع مواكب أم درمان عقب مباراة اليوم، كما سبق ورسمتم لوحة وطنية خالدة في آخر مبارياتكم فقد خرجتم في مواكب مهيبة بسبب غيرتكم وحسكم الوطني المشهود، وقد كانت تلك المواكب دافعاً قوياً للثورة.

إعلام التجمع

3فبراير