شاهد بالفيديو : الهلال السوداني يهزم اشانتي كوتوكو اليوم بهدف في بطولة الكونفدرالية 2019 – ملخص المباراة

اكتفى الهلال السوداني بهدف في مرمى ضيفه أشانتي كوتوكو الغاني ليحصد أول انتصار له في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

هدف المباراة الوحيد جاء في الشوط الأول، ليمنح التقدم للأزرق الذي حافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة ليحصد أول 3 نقاط ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من زيسكو يونايتد الزامبي ونكانا الزامبي.

وأصبح الهلال في المركز الثاني، برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن زيسكو الذي فاز أيضا اليوم على نكانا بهدفين دون رد.

يذكر أن منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية قد انطلقت وشهدت عدة نتائج مفاجئة من بينها خسارة الزمالك في المجموعة الرابعة أمام جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بينما سقط النجم الساحلي أمام الصفاقسي في قمة تونسية بالمجموعة الثانية.

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