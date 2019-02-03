اكتفى الهلال السوداني بهدف في مرمى ضيفه أشانتي كوتوكو الغاني ليحصد أول انتصار له في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
هدف المباراة الوحيد جاء في الشوط الأول، ليمنح التقدم للأزرق الذي حافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة ليحصد أول 3 نقاط ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من زيسكو يونايتد الزامبي ونكانا الزامبي.
وأصبح الهلال في المركز الثاني، برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن زيسكو الذي فاز أيضا اليوم على نكانا بهدفين دون رد.
يذكر أن منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية قد انطلقت وشهدت عدة نتائج مفاجئة من بينها خسارة الزمالك في المجموعة الرابعة أمام جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين.
بينما سقط النجم الساحلي أمام الصفاقسي في قمة تونسية بالمجموعة الثانية.
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : الهلال السوداني يهزم اشانتي كوتوكو اليوم بهدف في بطولة الكونفدرالية 2019 – ملخص المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.