بالفيديو : عائلة مؤسسة تقتحم قضايا الفساد والمخدرات وأحد أبطالها يعترض على لقب تسميته بـ(ألف .سين)

أوضح المخرج الدرامي أبو بكر الشيخ بأن مسلسل (عائلة مؤسسة) تأتي هذا العام في خمسين حلقة وستناقش الكثير من القضايا الجديدة والجريئة مثل قضايا الفساد والمخدرات والتهريب وسيتم بثها في موسمها الثاني خلال شهر رمضان القادم.مؤكداً انتهاء فريق العمل من تصوير جزء كبير من المشاهد الخاصة بالمسلسل.
ومن جهة أخرى أعترض الممثل الكوميدي منتصر إبراهيم أحد أبطال المسلسل اختصار اسم الشخصية التي يؤدي دورها في المسلسل التلفزيوني (عائلة مؤسسة جداً) إلى (أ.س) في إشارة إلى تحفظه على الاختصار الخاص بإحدى الإدارات النظامية المعروفة .وكان المخرج التلفزيوني أبو بكر الشيخ ذكر بأنه سيقوم باختصار أسماء شخصيات العمل الدرامي إلى الأحرف الأولى فقد كان يطلق على اسم الشخصية نهى الطاهر الاختصار (نون طاء).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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