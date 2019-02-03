غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا ، مساء اليوم الأحد، تونس، بعد زيارة استغرقت عدة ساعات التقى خلالها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
وأوضحت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم - أنه كان في وداع العاهل الأردني بالجناح الرئاسي بمطار قرطاج الدولي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي .
كما التقى الملك عبدالله - خلال زياته - رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري و زيادة فرص الاستثمار.
وكان العاهل الأردني - الذي قد وصل إلى تونس في وقت سابق اليوم - بحث مع الرئيس التونسي الاستعدادات الجارية لاستضافة تونس، نهاية شهر مارس المقبل، أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية، إضافة إلى عقد جلسة عمل موسعة بحضور وفدي البلدين لتبادل الرأي حول عدة قضايا ستتناولها القمة المقبلة في مقدمتها القضية الفلسطينية، كما استعرضا آفاق التعاون بين تونس والأردن وسبل دعمها في كافة المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر العاهل الأردني يغادر تونس بعد زيارة استغرقت عدة ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.