بالفيديو : المايسترو الموسيقار الموصلي يحرم على نفسه المرور بشارع قناة سودانية 24 ويقول : الطاهر حسن التوم سقط من نظري هو وقناته

أوضح الموسيقار السوداني الكبير يوسف الموصلي مقدم البرنامج الرمضاني الكبير (المايسرو) على قناة سودانية 24 بأن مدير إدارة القناة الإعلامي الطاهر حسن التوم قد سقط من نظره وأن القناة نفسها قد سقطت من نظره ، مؤكداً عدم التعامل معها إطلاقاً .

وكشف الموصلي بأن الأسباب وراء ذلك تعود إلى موقف القناة ومديرها الطاهر حسن التوم من الاحتجاجات التي اندلعت مؤخراً حيث قال:(بعد أن اندلعت المظاهرات ومنذ اليوم الأول الذي شاهدت فيه الطاهر حسن التوم ينحاز للنظام ويسيئ إلى الثوار سقط في نظري وسقطت سودانية 24).

وتابع الموصلي بأنه سيتوقف تماماً عن التعامل مع القناة بل سيمتنع من مجرد المرور بشارعها ناهيك عن العمل معها ، مؤكداً بهذا الحديث الذي ساقه عبر تسجيل على يوتيوب واضع حداً للحديث الذي يدور حول استعداداته لإنجاز الموسم الجديد لبرنامجه الغنائي الشهير المايسترو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)