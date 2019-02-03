مساعد الرئيس: الانتخابات السبيل إلى السلطة

رهن مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، تسليم السلطة لأي قوى سياسية أو حزب من خلال صناديق الاقتراع، معلناً التمسك بالمضي قدماً في إجراء الانتخابات وفقاً للبرنامج المقرر بأن تكون في 2020.

ورأى إبراهيم خلال مخاطبته، الأحد، احتفال شمال كردفان في قرية “سراج” بتخريج حفظة القرآن الكريم، بأن وقفة أهل الولاية وأهل القرآن في هذا الظرف الدقيق مع الحكومة والرئيس البشير، تؤكد بأنهم ينحازون إلى التنمية والحوار الوطني.

وأضاف “نقول للرئيس البشير بأن أهل شمال كردفان بكل قبائلهم وجماعاتهم يقدمونك لحكومة الوفاق في 2020″، وتقدم بالشكر والعرفان إلى أهل شمال كردفان.

وباهى إبراهيم بحسب الشروق – بأنهم يقدمون نموذجاً للصبر يؤكد على وحدة السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)