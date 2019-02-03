الهلال في أقوى الصدامات امام الاشانتي كوتوكو.. بقلم رمضان احمد السيد

شهاب محمد - الخرطوم - رمضان أحمد السيد

الخليج 365:

▪ تحدي كبير لنجوم الهلال والظفر بنقاط المباراة في اول المشوار

▪ نقاط الارض للهلال امام الاشانتي تعني العبور لما بعد المجموعات

▪ الزعفوري يؤكد الجاهزية التامة ويقول ستشاهدون هلال مختلف

▪ مدرب الاشانتي يطمح في الانتصار رغم اعترافه بقوة ومكانة الهلال

▪ الترشيحات تصب لصالح الهلال وكل الخوف من المفاجآت والعودة القوية للغاني

▪ دروس وعبر للاعبي الهلال من المونديال الآسيوي والإعجاز القطري

▪ ٧ عوامل مؤثرة تتحكم في نتيجة المباراة لصالح الهلال !!!

▪ الافريقي يخسر بالثمانية من مازيمبي ويؤكد بانه الحلقة الأضعف في الابطال

▪ ٨ مواجهات في الكونفدرالية تكشف عن اتجاهات الفرق مبكرا

▪ بشة باق في كشوفات الهلال حتى نهاية الموسم المحلي والافريقي

▪ روح معنوية كبرى في المريخ بعد التعادل مع المولودية وتطلع للعبور من امدرمان

▪ الاهلي القاهري يمطر شباك سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة

▪ صدام ناري في الممتاز الانجليزي بين مانشيسترسيتي والارسنال

▪ بسم الله وبحوله وقوته ينطلق هلال الخليج 365 ويواصل في مشواره الافريقي ، كممثل وحيد للسودان مستمر في هذه البطولة الافريقية بعد ان تساقط الآخرون ،

والوصول لمجموعات الكونفدرالية كان الحدث المهم والأبرز طيلة الفترة الماضية خاصة بعد القرعة واتجاهات الفرق التى سيواجهها الهلال،

اليوم يبدأ الهلال المشوار من على ملعبه الذي يتفاءل به ، في مواجهة الاشانتي كوتوكو،

يجب ان يعود هذا التفاؤال في المجموعات بعد موسم سابق سلبي لم يحقق من خلاله الفوز على ملعبه ،

الهلال كان ومن خلال هذا الموسم قد حقق الانتصارات على ارضه في المراحل السابقة وآن له ان يواصل من خلال المجموعات ، برغم اختلاف الأدوار ونوعية الخصم هذه المرة

صحيح ان الهلال مصنف افريقيا افضل من الاشانتي بحكم الغياب الطويل للاشانتي عن المشاركات الافريقية بعد ان كانت له صولات وجولات في الماضي،

وصحيح ان الهلال ومن خلال اخر المواجهات السابقة تفوق على الاشانتي بإستاد الهلال ،. ولكن كل هذا لا يمنع او يعنى ان الاشانتي فريق في متناول الهلال ،

الاشانتي قادم بقوة وحقق نتائج كبيرة في التصفيات الأولية وفي دور الترضية ويضم مواهب ونجوم شابة ومحترفين ويجد الدعم الكبير من الدولة ويسبقه دائماً اسمه في القارة الافريقية ،

المباراة صعبة للفريقين وخاصة الهلال بحكم انه يلعب على ملعبه وان الفوز داخل الارض دائماً بمثابة العبور للدور التالي بعد المجموعات والعكس بان فقدان اي نقاط على الارض معناه تضاءل الامل والوداع المبكر،

ومن هنا نتمنى ان يكون الجهاز الفني واللاعبين قد استوعب هذه النقطة وهذه الناحية تماماً ،

المهم في الامر ان نتائج الهلال الاخيرة تقلق برغم عودة الانتصارات امام اهلي شندي ، فالفوز كان باهتا وبهدف وحيد ويومها اهلي شندي نفسه لم يكن الاهلى الذي نعرفه ومن هنا تأتي المخاوف ،

وما يحمد له من خلال المؤتمر الصحفي للزعفوزي بالامس ، أكد على الجاهزية من كل النواحي وان الاستعداد تمام وعال العال ولم يتبقى الا تحقيق النصر ،وقال بأننا سنشاهد هلال مختلف عن هلال البطولة السابقة وان النتائج السلبية التى حدثت على ملعب الجوهرة الزرقاء لن تتكرر ،

نعم يجب الا تتكرر ، واذا تكررت منذ الان نقول ليك شوف ليك بلد،

ومع مرور كل يوم تتجدد مرارات الخسارة من الافريقي التونسي ووداع الابطال

قلنا بان الافريقي ليس بالفريق الذي يطيح بالهلال لولا الزعفوري ،

وبالامس تاكد ما ذهبنا اليه والافريقي يخسر بثمانية اهداف نظيفة من مازيمبي الكونغولي في المجموعات،

مازيمبي في عز مجده وقمته فاز عليه الهلال في عقر داره بهدفين وحقق عليه الفوز في اخر مواجهة بين الفريقين بالجوهرة الزرقاء بهدف ،

البعض يقول ان خسارة الافريقي معناه ربنا شاف الهلال وأبعده من هذا المصير ،

والبعض الاخر يعترف معنا بان السبب في وداع الهلال للابطال الزعفوري لانه ليس بالمدرب المحترف ،

والبعض يتحدث عن اللاعبين واخفاقهم واهدار الفرص وغيره

المهم في الامر ان الزعفوري مطالب بالفوز ووضع التشكيل المناسب وكذلك طريقة اللعب ،

الحق يقال ان سانشيز مدرب قطر بهرنا بطريقته السحرية ٥ ٣ ٢ ، والتى توضح متانة الدفاع وتحكم الوسط وفاعلية الهجوم ، بفضل هذه الطريقة نجحت قطر في الحفاظ على شباكها نظيفة طيلة البطولة ما عدا هدف وحيد جاء والفريق أساسا فائز من خلال المباراة الاخيرة

شاهدنا كيف يلعب بثلاث في قلب الدفاع واثنين في الأطراف ، هكذا ومع هذا العدد الكبير في الدفاع يفشل هجوم الخصم في الوصول للشباك

وهناك دعم اخر من الارتكاز او ثنائي الارتكاز ،

وعند الهجمة يتحرك الطرفان للامام مع الوسط ويدعمان الهجوم ويربكان الخصم ، وقد كان وان سجل القطري ثلاثة اهداف ،وفي هدف المعز الاول الدروس والعبر ، رغم تواجده وحيدا وسط كماشة من خمسة من لاعبي اليابان الا انه تحكم في استلام الكرة وتهيأتها وركلها باك وورد في المرمى لتعلن عن الهدف ،

لحظتها لم تكن هناك كثافة لاعبين ولكن حسن تمركز المهاجم وتصرفه الذكي ساعدته في التسجيل ،

وهكذا يجب ان يتعلم هجوم الهلال وتحديدا مبومبو بدلا من إهدار الفرص السهلة وبعدها لا ينفع الندم ،

وايضاً من دروس المباراة اننا دائماً نطالب بالتسديد تجاه المرمى فهو عنوان ومقياس لمدى السيطرة والتوفق ،

التصويب المركز لا يخطيء أبدا ويعتبر من اكثر الكرات المزعجة لحراس المرمى ،

عبدالعزيز حاكم في مشاركته مع قطر سجل من التصويب من خارج الصندوق ، وهدفه الأخير في اليابان كان نموذجي ،تحكم في الكرة وكشف المرمى وتحديد الذاوية والتصويب بتركيز ،وهكذا تأتي الأهداف وينكشف حراس المرمى ،

من التسديد لشيبوب وارتداد الكرة من الحارس وصل مبومبو لشباك الرواندي ، وفي هذه المباراة نتمنى التسديد ، فمن غير المعقول الا نختبر الحارس طيلة زمن المباراة،

طريقة الفريق القطري تمنح الدفاع العددية والثقة ،

ومع التحول للهجوم يزداد الفريق خطورة على الخصم ويسجل ،

والهلال في هذه المباراة ولكي يفوز و يتاهل فان ذلك يتوقف على عدة عوامل

أولها المدرب ووضع التشكيلة وطريقة اللعب وكذلك قراءة الشوط الثاني

وثانيها استشعار لاعبي الهلال بالمسئولية والأداء الرجولي القتالي

والأمر الثالث دور الجماهير وتشجيعها للفريق

والأمر الرابع يتعلق بالهجوم واستثمار الفرص

والأمر الخامس الدفاع والتقليل من الأخطاء وتحاشي التمرير الخاطيء

والأمر الخامس تجنب الاحتكاك مع الخصم او مجاراته وتعريض الفريق لمخالفات او إنذارات وطرد وغيره لانه يؤثر ،

الامر السادس طبعا عدم الاستهانة بالخصم ومحاولة التسجيل مبكرا ،

الامر السابع التحكيم ونتمنى ان يكون في الموعد ويعطي كل ذي حق حقه ،

▪ اعتقد الهلال قادر اليوم على الفوز ومطالب بجهد اكبر من لاعبيه ، العرضيات والكرات الثابتة والمهارات في الاقتحام خاصة داخل الصندوق ، فآلمخالفات واردة ويجب الاستفادة منها ،

والهلال مطالب بالتصويب واكتشاف حارس المرمى ،

الاشانتي وبرغم تأهله عانى دفاعا واستقبل عدة اهداف فهي نقطة الضعف في الفريق،

وهجوم الفريق الأقوى سجل داخل ارضه وخارجها ،

▪ كل التمنيات للهلال بالفوز المؤزر .

لحن الختام

▪ من خلال اخر التمارين وضحت تشكيلة الزعفوري للمباراة ، بقيادة جمال سالم ، والسمؤال وايمانويل وعبداللطيف بويا وفارس ، وفي الوسط الشغيل وديارا وشيبوب ، وفي الهجوم مبومبو وبشة الصغير و الشعلة،

وهناك يونس واطهر والدمازين وجيوفاني وشلش ومؤمن وابوعاقلة وامبدة ودراج ،

▪ مدرب الاشانتي من خلال المؤتمر الصحفي اعترف بخطورة الهلال ومكانته الكبيرة في القارة ولكنه قال بانهم يطمحون في الفوز في هذه المباراة وقال بأنها صعبة للفريقين ،

▪ وبجانب مباراة الهلال والاشانتي تجرى اليوم ٧ مباريات اخرى ، ومن أهمها ضمن مجموعة الهلال ، الصراع الزامبي بين زيسكو ونكانا الزامبي ،

في المجموعة الاولى يتواجه حسنية اغادير مع الرجاء صراع مغربي بحت ، ويستقبل اوثو ديو الكونغولي نهضة بركان ،

في المجموعة الثانية النجم الساحلي مع الصفاقسي صراع تونسي ، ويستقبل رينجرز النيجيري ساليتاس البوركيني ،

في المجموعة الثالثة مجموعة الهلال ، الهلال مع الاشانتي ، زيسكو مع نكانا ،

في المجموعة الرابعة قورماهيا الكيني يستقبل الزمالك ، ونصر حسين داي الجزائري يستقبل بترواتلتكو الانغولي ،

▪ التعادل السلبي الذي ظفر به المريخ من الجزائر مع المولودية أشاع تفاؤلا كبيرا وسط الاسرة المريخية ، بحكم ان المريخ سيلعب على ارضه ،

المريخ فعلا وضع قدما ولكن الامر ليس بالسهل وما يعرف عن المولودية فوزه خارج الارض على النصر السعودي وتأهله ،

والفريق يمتاز بدفاع صلد يتطلب جهدا كبيرا من المريخ حتى بعبر

واي تعادل إيجابي هنا ليس في مصلحة المريخ ، والمريخ مطالب ايضا بالمحافظة على شباكه نظيفه ،

ومعروف ان الفائز والمتاهل من هذا الدور سيحصد نصف مليون دولار ،

نتمنى ان يظفر بها المريخ ، فمجلسه صبر كثيراً ولابد من ان يجنى ثمار صبره لحل كل مشاكله ،

▪ لعنة الافريقي الذي أطاح بالاسماعيلي من البطولة بعد احداث الشغب الشهيرة وعدم اكتمال المباراة ، حلت بالإفريقي اللعنة وهو يقترب من الوداع بعد خسارته بثمانية اهداف امام مازيمبي في الكونغو،

▪ جاء في الأخبار ان الهلال سجل حارسه أبوجا مكان نجمه المعتزل بشة ،

الصحيح ان للهلال خانتان في الكشف الافريقي بعد اضافة الثلاثي الأخير ، وبالتالي فانه ليس بحاجة لخانة بشة او غيره ، لانه لا يمكن شطب لاعب من الكشف الاساسي وانما يتم الإضافة فقط اذا كانت هناك خانات شاغرة في الكشف لم تكمل من أساسه ،

وبالتالي ومع اعتزال بشة فان اسمه سيظل موجودا في كشوفات الهلال على المستوى المحلي والافريقي الى حين نهاية الموسم او التسجيلات القادمة خاصة بالنسبة للكشف المحلي .

الحالة

▪ في ابطال افريقيا حقق الاهلى القاهري فوزا كاسحا على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة ، وعاد الوداد بفوز غال من نيجيريا بهدف على لوبي ستار وكذا حوريا الغيني الذي فاز على بلاتنيوم الزيمبابوي في عقر داره بهدف وتعادل الترجي في جنوب افريقيا سلبا مع اورلاندو الجنوب افريقي ,

▪ في واحدة من قمم الممتاز الانجليزي يلعب اليوم مانشيسترسيتي مع الارسنال ، ويلعب المانيو مع ليسترسيتي وغدا ليفربول و ويستهام ،

وفاز شيلسي بخماسية نظيفة على هيدرسفيلد ،نصيب هيغوين الوافد الجديد منها هدفان ،

▪ في ايطاليا المواجهة الكبرى بين روما والميلان دوريا ،،الترشيحات تصب للميلان بعد السقوط المدوي لروما في الكاس بسباعية

▪ في اسبانيا فلت برشلونة من فخ فالنسيا بخطف التعادل لتنتهي بهدفين لكل .