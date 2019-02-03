أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاحد الموافق3فبراير2019

شهاب محمد - الخرطوم - الدولار الخليج 365 : مؤشر اسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 3 فبراير 2019م . مؤشر اسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ): الدولار الأمريكي : 62.50جنيه الريال السعودي : 16.66جنيه اليورو : 71.25جنيه الدرهم الإماراتي : 17.12جنيه الريال القطري : 17.15 جنيه الجنيه الإسترليني : 81.25جنيه الجنيه المصري : 3.50جنيه

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