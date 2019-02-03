محليات "بارا" ترشح البشير لـ2020

أعلن معتمد محلية بارا، عبدالرحمن علي ماحي، بأن محليات “بارا وغرب بارا وأم دم”، سند لرئيس الجمهورية، عمر البشير، ودعم في وجه التحديات كافة، وأضاف “نقول للرئيس البشير كتر خيرك ونحن معك حتى 2020”.

وأفاد ماحي خلال مخاطبته احتفال قرية سراج بتخريج حفظة القرآن الكريم بحضور رئيس الجمهورية، عمر البشير، ووالي شمال كردفان، أحمد هارون، وعدد من الوزراء والقيادات التنفيذية والتشريعية، بأن أهل بارا أهل إنتاج.

وأشار إلى أن طريق الصادرات هو مشجع للإنتاج، وقال إننا نتشرف بحضور رئيس الجمهورية بافتتاح الطريق الحُلم طريق الإرادة، شاكراً كل الوزراء الذين ساهموا ووقفوا مع الولاية حتى تحقق الحلم، كما حيا الأحزاب السياسية وقوى الحوار بشمال كردفان.

وفي السياق رحب الشيخ عبدالحميد بشير، شيخ خلاوى “سراج” بقدوم رئيس الجمهورية ومساعديه وولاة الولايات والوزراء، وحيا رئيس الجمهورية لاختياره أحمد محمد هارون، والياً لشمال كردفان لدوره في نهضة الولاية.

وأشار بشير إلى أن خلاوى سراح فتحت في العام 1982 وتم تحفيظ أكثر من ستة آلاف حافظ من كافة الولايات، مبيناً أن مجمع تعليم وتحفيظ القرآن الكريم قد نال جائزة أفضل خلوة في جائزة القرآن الكريم الدولية، وزاد” المجمع خدم كثيراً من المؤسسات والجماعات”.

ودعا الشيخ عبدالحميد إلى التعاون من أجل بناء السودان وتحقيق الوحدة الإسلامية، وشدد على التمسك بالقرآن قولاً وعملاً.

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