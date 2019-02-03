العليا تعيد ملف مقاضاة محلية الخرطوم من قبل التشكيلية إيثار

أعادت المحكمة العليا ملف قضية مركز عزيز جاليري للفنون الذي تقاضي فيه الفنانة التشكيلية إيثار عبد العزيز (صاحبة المركز) محلية الخرطوم لهدمها المركز، جاء ذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا الطلب المقدم من ممثل المحلية بمراجعة الملف بالعليا، وبعد النظر في الطلب بواسطة خمسة قضاة، أمرت العليا بإعادة الملف إلى محكمة الموضوع الجزيئة بالخرطوم، للسير في الإجراءات ورفض المراجعة .

وكانت السلطات المحلية بولاية الخرطوم في العام 2017 أمرت بإزالة مركز “عزيز غاليري” بالقوة، بعد أن أسسته التشكيلية في منطقة “مقرن النيلين” بحدائق الهيلتون، بالتعاون من مجموعة تشكيليين سودانيين ودون تلقي أي دعم رسمي، ولجأت التشكيلية إلى القضاء، وقامت بتحريك دعوى ضد السلطات المحلية المسؤولة عن إزالة المركز في الخرطوم، “بالنظر إلى سلامة أوراق وإجراءات إنشاء المركز، ورفعت دعوى قضائية ضد محلية الخرطوم بعد إزالتها المركز، رغم وجود عقود رسمية موثقة تثبت قانونية موقفها، وأكدت أن الهدم ألحق بها اضراراً وخسائر باهظة.

وكانت المحكمة بحسب صحيفة آخر لحظة قد شطبت دعوى رفعتها محلية الخرطوم ضد الفنانة التشكيلية . تطالب فيها مركز عزيز غاليري بدفع قيمة إيجار مقر المركز لسبعة أشهر من العام 2017م وذلك بعد ان أقدمت على إزالته وهدمه في فبراير من نفس العام وحولته إلى أنقاض .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)