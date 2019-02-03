مصر: سددنا ديون قطر وتركيا بالكامل

أكدت نائب محافظ البنك المركزي، لبنى هلال، أن مؤشرات الدين ليست مزعجة كما يعتقد البعض، لافتة في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يظل حجم الدين تحت النظر، وأن حجم الدين الخارجى بلغ نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018.

وأضافت هلال، أن البنك المركزي عادة لا يستلف لكن بعض الجهات المانحة طلبت أن تضع ودائعها في البنك المركزي، مشيرة إلى وجود 17 مليار دولار ودائع دول عربية بالبنك المركزي، مؤكدة أن ديون قطر وتركيا تم تسديدها بالكامل، وأن هناك ودائع للسعودية والكويت والإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم الأحد، لمناقشة طلب إحاطة بشأن تضخم ديون الدولة داخلياً وخارجياً، ما ترتب عليه فوائد ضخمة وتحميل أعباء على كاهل الأجيال القادمة.

وأوضحت نائب محافظ البنك المركزي، أن 75% من الديون طويلة الأجل، ومعظمها من جهات مانحة كالبنك الدولي والبنك الإفريقي، قائلة "الدين ليس قصير الأجل ولا يُقلق، ومصر ملتزمة بسداد أصل الدين وفوائده وفقاً لمواعيد محددة ولم تخفق أبداً".