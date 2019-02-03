إسرائيل تبني سياجاً "ذكياً" على حدود غزة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن البدء في بناء سياج أمني فولاذي حول قطاع غزة، لمنع تسلل الفلسطينيين من القطاع، ولمواجهة الأنفاق التي تجهزها الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع لتنفيذ هجمات ضد جيش الاحتلال، خلال أي مواجهة عسكرية.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، إن "الجدار سيكون بارتفاع 6 أمتار وبطول 65 كيلو متراً، وستستخدم مادة الفولاذ الحديدي الصلب في تكوينه، حيث تبلغ زنة الحديد المستخدم 20 ألف طن".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجدار تم البدء في بنائه الخميس الماضي، وهو مشابه للحاجز على الحدود المصرية لمنع تسلل الأفارقة، لكنه يحظى بتحسينات كبيرة ويشمل عناصر أمنية مبتكرة.

وأوضحت، أن "السياج الذكي تم تكييفه خصيصاً للتهديدات الأمنية، وسيكون عنصراً إضافياً للدفاع عن المستوطنات في محيط الحدود مع قطاع غزة".

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 5 شبان فلسطينيين بزعم محاولتهم التسلل عبر الحدود الجنوبية لقطاع غزة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق، بعد العثور بحوزتهم على آلات حادة.

ونفذت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، عمليات تسلل عبر الحدود من وخلال الأنفاق بين قطاع غزة والمدن المحتلة المحاذية له، أسفرت عن أسر جنود إسرائيليين عامي 2014 و2006.