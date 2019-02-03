موجز "السودان 365".. دعوة لمؤتمر شعبي لحل أزمة البلاد

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

الأمن السوداني يعتقل 14 صحفي

يحتجز جهاز الأمن والمخابرات السوداني، "14" صحافيا، لأكثر من ثلاثة أسابيع، ويرفض السماح لذويهم وزملائهم بزيارتهم، كما يفرض رقابة أمنية مشددة على الصحف والصحفيين.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في السودان ديسمبر الماضي، اعتقل جهاز الأمن أكثر من 50 صحافيا أثناء أداء عملهم في تغطية المظاهرات.

ويمنع جهاز الأمن صحيفة الجريدة السودانية من الصدور لقرابة الشهر، حيث يعمل الرقيب الأمني على نزع الأخبار المواد المتعلقة بتغطية الاحتجاجات قبل طباعتها.

واعتقل حوالي 28 صحافيا يعملون بالجريدة لساعات من بينهم رئيس تحرير الصحيفة ورئيس مجلس الإدارة.

ويرفض مجلس الإعلام الخارجي، بتوجيهات مباشرة من جهاز الأمن، تجديد تراخيص مراسلي قنوات فضائية بالسودان.

وترفض الحكومة السودانية الاستجابة للنداءات الدولية و مطالبات المنظمات المعنية بحرية الصحافة ، بإطلاق سراح الصحفيين وتمكينهم من أداء عملهم دون التعرض الى الاعتقال او الضرب.

البشير: رغم الحصار يتم تنفيذ مشروع في السودان

أكد رئيس الجمهورية، عمر البشير، بأنه رغم الظروف والحصار الذي فرض علي السودان الا انه يتم تنفيذ مشروع خدمي وتنموي، موضحاً بان توفير الرعاية الصحية والمياه يعتبر من أولويات الدولة.

ونوه خلال مخاطبته الحشد الجماهيري، الاحد، بمنطقة خلاوي سراج بمحلية بارا ضمن زيارته لشمال كردفان، أن شباب السودان قدموا 18 الف شهيد مشيرا إلي المؤسسات التعليمية التي تم إنشاؤها من أجل الشباب.

وأشار الي أهمية طريق الصادرات ام درمان - جمرة الشيخ -بارا الذي تم تدشينه في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الرقعة الزراعية في البلاد، كما وجه بأهمية ربط الطريق بالكهرباء من أجل التنمية الزراعية والصناعية.

وأشار إلي توفر الأراضي الصالحة والمياه الجوفية علي امتداد الطريق الذي يبلغ طوله 342 كيلو متر، لافتاً إلي المعاناة التي كان يعاني منها المواطن بسبب عدم توفر الطرق وما يستغرقه من وقت من أجل الوصول الي مقصده.

ودعا البشير الجهات المعنية بالخلاوي بوضع تصور من أجل تحويل الخلاوي الكبيرة في السودان لمراكز علمية تخرج أجيال مرتبطة بالقرآن مشيرا إلي محاربة المستعمر الي الخلاوي.

وقال ان اهل شمال كردفان هم من أعلن النفير وشعار موية طريق مستشفي مشيرا إلي أهمية النفير في وجدان الشعب السوداني وما يحققه من مشروعات تنموية باعتبارها واحدة من موروثات الشعب السوداني مشيرا إلي أنه استلم راية النفير في الابيض وأنه أعلن حينها أن واحد بأربعة.

وأكد أهمية طريق الصادرات الذي وفر ثلاثة ساعات من طريق الأبيض كوستي الخرطوم وهي خدمة وان إماطة الاذي من الطريق صدقة وقال انتم كردافة ناس قيافة.

وأشار إلي معاناة الناس في الطريق وما يتعرضون له من معاناة وقال إن طريق الصادرات طريق خير وبركة وان الأراضي خصبة ووجه بإنشاء خط كهرباء مع الطريق لتحقيق تنمية زاوية وصناعية.

مساعد الرئيس: صناديق الاقتراع طريق تسليم السلطة

رهن مساعد رئيس الجمهورية، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، تسليم السلطة لاي قوي سياسية او حزب من خلال صناديق الاقتراع، معلناً التمسك بالمضي قدماً في اجراء الانتخابات وفقاً للبرنامج المعلن والمقرر بان تكون في 2020.

ورأي ابراهيم خلال مخاطبته، الاحد، احتفال شمال كردفان في قرية (سراج) بتخريج حفظة القرآن الكريم، بان وقفة اهل الولاية واهل القرآن في هذا الظرف الدقيق مع الحكومة والرئيس البشير تؤكد بانكم تنحازون الي التنمية والحوار الوطني.

واضاف" نقول للرئيس البشير بان اهل شمال كردفان بكل قبائلهم وجماعاتهم يقدمونك لحكومة الوفاق في ٢٠٢٠".

وتقدم ابراهيم بالشكر والعرفان الي اهل شمال كردفان، مباهياً بانهم يقدمون نموذج للصبر وتؤكدون وحدة السودان، كما تقدم بالشكر الي والي الولاية احمد هارون الذي قاد ويقود مشروعات النفير والنهضة بشمال كردفان.

السودان يشارك بخمسة باحثين في مؤتمر التنمية المستدامة العربي

شارك السودان في مؤتمر التنمية المستدامة بين الإمكانيات والشعوب في الوطن العربي الدورة الثانية والذي بدأ أعماله بمباني جامعة الدول العربية وبرعاية من جامعة المنوفية والذي يضم 145 باحثا يمثلون 70 دولة عربية فضلا عن 85 باحثا ومتخصصا من جمهورية مصر.

ومثل السودان خمسة من الباحثين باوراق علمية من جامعات مختلفة منها "الخرطوم والقضارف وكسلا وبحرى وبخت الرضا".

وقال الأستاذ بجامعة الخرطوم، دكتور محمد فتح الرحمن النتيفة، عضو وفد السودان المشارك، أن وفد السودان سيستمر في عرض الاوراق العلمية لجلسات المؤتمر الذي يختتم أعماله بالثلاثاء.

وأضاف " سيتم خلال الجلسات عرض 110 ابحاث وورقة عمل في كافة جوانب التنمية بالدول العربية.

وذكر أن المؤتمر أكد أهمية المشاركة المجتمعية للمرأة والشباب بجانب المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

المؤتمر الوطني: عقد مؤتمر شعبي لمعالجة الأزمة الحالية

وجه المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه الذي انتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحزب المشير عمر البشير، بعقد مؤتمر قومي لمناقشة قضايا الشباب السوداني ووضع المعالجات والحلول اللازمة لها وتحليل الواقع الشبابي، كما وجه المكتب بإجراء مراجعات وتعديلات على بعض مواد قوانين النظام العام والخدمة .

وأقر المكتب وفقا لنائب الرئيس للشئون الحزبية د. فيصل حسن إبراهيم ، أقر بعد التداول حول الإستراتيجية المعدة لقطاع الشباب للأعوام 2019- 2024 م بأن هناك قضايا أساسية للشباب لابد من معالجتها لاستيعاب طاقاتهم خاصة على مستوى البطالة والتدريب وبناء القدرات.

وامن الاجتماع على ضرورة تضافر الأدوار في القطاعين العام والخاص لايلاء المزيد من الاهتمام بقضايا الشباب بالتوسع فى الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية باعتبارها منصات هامة لاستيعاب قضايا الشباب .

وأشار د. فيصل إلى إن المكتب القيادي للحزب قد أصدر في اجتماعه العديد من القرارات والتوصيات بشأن تنفيذها على أرض الواقع وفى مقدمتها الإعلان عن عقد مؤتمر قومي يناقش كافة قضايا الشباب بالبلاد والعمل على خلق فرص عمل بالاستفادة من التمويل الأصغر ووضع الاشتراطات المطلوبة لتيسيره عبر المصارف .

وقال إن المكتب استعرض كذلك المعالجات المطلوبة في قانون الخدمة الوطنية حطي تسهل للشباب كسب الزمن والالتحاق بالإعمال والمعالجات المطلوبة بجانب العمل على إجراء المعالجات المطلوبة في قانون النظام العام.