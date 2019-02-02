“اللجان الثورية” تحذِّر من جر الشعب للفوضى

حذر المنسق العام لحركة اللجان الثورية بالسودان، محمود عابدين، من خطورة محاولات جر الشعب السوداني إلى فوضي تقوده إلى مرحلة “اللادولة” أو خلق دولة فاشلة. وأشار إلى المخططات المعادية التي تسعى إلى تدمير الدولة السودانية.

وقال عابدين وفقاً لوكالة السودان للأنباء، إن النخب والصفوة تعمل على تجاوز الشعب، من خلال استنساخ وافتعال معارك الصراع على السلطة من أجل التربع على قمة عرشها، لاجترار فشل النظم السياسية المتعاقبة في إدارة دفة الحكم، والتي استبعدت الجماهير تماماً من حقها في ممارسة السلطة بنظريات التغييب والتمثيل والتفويض، واحتكارها المزمن لإدارة الدولة لتحقيق مكاسبها الخاصة.

وأضاف قائلاً “إن خيار تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة هو الخيار الأمثل للسودان الذي يعاني من كثرة المهددات والمخاطر والمطامع التي يتضمنها المشروع الصهيوني المعادي للإسلام والعروبة، والذي تنفذ فقرات منه الآن عبر عملاء الموساد.

وأفاد بأن حل كافة الأزمات لا يتم إلا من خلال الحوار بين الفرقاء، وأن استعمال القوة المادية في أي موضوع يمكن الوصول لحل له من خلال الحوار، يعتبر إرهاباً، سواء كان من السلطة أو معارضيها. وأشاد عابدين بالزيارات التي يقوم بها رئيس الجمهورية للولايات ومخاطبة الشعب مباشرة وإطلاعه على الحقيقة، من خلال إقناعه بأسباب النهضة والمحافظة على المشروع النهضوي لتحقيق التنمية الشاملة للانتصار على كافة عوامل التخلف.