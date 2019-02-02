تصريحات جديدة من رئيس الوزراء السوداني معتز موسى بشأن الإحتجاجات .. شاهد ماذا قال ؟

ا ف ب / وصف رئيس الوزراء السوداني معتزّ موسى الحركة الاحتجاجية التي تشهدها بلاده بأنها «صوت محترم» له «مطالب مشروعة»، لكنّه أكّد أن السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات.

وقال موسى للصحافيين في الخرطوم، اليوم (السبت)، إن الاحتجاجات التي تشهدها بلاده هي «صوت محترم يجب أن يسمع ومطالب مشروعة».

وأضاف مستدركاً:«لكننا في الحكومة نؤكد بأن السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات»، موضحاً أن حكومته «على استعداد لتوفير أعلى درجات الشفافية»، مبدياً انفتاحه لدعوة «كل العالم لمراقبتها».

وتهزّ السودان احتجاجات دامية اندلعت في 19 ديسمبر عندما قررت الحكومة رفع سعر رغيف الخبز ثلاثة أضعاف.

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