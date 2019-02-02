معتز : الاحتجاجات الشبابية “صوت شبابي يحترم”

وصف رئيس مجلس الوزراء، معتز موسى، الاحتجاجات الشبابية بأنها “صوت شبابي يحترم”، وأن الدولة تنظر لمطالب الشباب المشروعة، وأضاف أن هناك شباباً لهم أفكار ومطالب، بصرف النظر عن الانفلاتات، وأن مطالب الشباب ستجد قلباً مفتوحاً وسعة في الصدر.

وحذر موسى من الانصياع وراء وسائل التواصل الاجتماعي، والانقياد لما تبثه من كراهية بين الحكومة والشعب، وأكد أن للأمر آثاراً عميقة ومخاطر كارثية ستؤدي إلى دولة منهارة، وأعلن أن مطالب الشباب ستجد قلباً مفتوحاً.

وقال معتز بحسب الشروق – في ملتقى الصحافيين الذي نظمته صحيفة السوداني، يوم السبت “لا يمكن أن تكون نظرة الحكومة صحيحة مائة بالمائة، وكذلك المحتج”، وأكد تمسكهم بإقامة الانتخابات وضبطها، وأضاف “ليس لدينا سقف في الشفافية وضبط العملية الانتخابية”.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن أي دولة جربت الكراهية بين الشعب لم تحصد إلا وبالاً كبيراً، ولا بد من أن نتفق، لأن أي أسلوب آخر سيحدث نهائيات مؤلمة لوطن عظيم يجب ألا نخاطر به.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)