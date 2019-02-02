شمال كردفان تكمل استعداداتها لاستقبال البشير بالأحد

أكملت ولاية شمال كردفان كافة استعداداتها الرسمية والشعبية والمجتمعية لاستقبال رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، صباح الأحد، والذي يقوم خلال الزيارة بافتتاح طريق الصادرات المحوري (أم درمان- بارا) وعدد آخر من المشروعات التنموية بالولاية.

واعتبر المدير العام للطرق والجسور، م. مستشار جعفر حسن آدم، في حديث بثته الإذاعة السودانية، في برنامج “صدى الأحداث”، يوم السبت، أن افتتاح طريق أم درمان – بارا يمثل إنجازاً تاريخياً للولاية ومنجزاً اقتصادياً استراتيجياً/ بلغت تكلفته 1,79 مليار جنيه، بتمويل محلي ونفذته شركة (زادنا) وبطول 341 كلم.

وأوضح جعفر بحسب الشروق – أن الطريق اختصر 600 كلم من مناطق الصادرات الحيوانية (الضأن)، والنباتية (الصمغ)، وأصبحت المسافة 340 كلم فقط، مما يعني توفيراً للوقود وقطع الغيار والوقت، مشيراً إلى أن الطريق نفذ بمواصفات عالمية.

يذكر أن طريق الصادرات سيسهل ربط جنوب كردفان بدولة جنوب السودان، كما يشجع على ازدهار قطاع السياحة بولايتي شمال وجنوب كردفان، بجانب زراعة القطن بجنوب كردفان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)