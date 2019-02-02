اتفاق سلام بين فرقاء أفريقيا الوسطى بالخرطوم

توصلت أطراف النزاع في دولة أفريقيا الوسطى إلى اتفاق، يوم السبت، حول القضايا الخلافية الكبرى (مسألة اقتسام السلطة وفترة العدالة الانتقالية)، والتي كانت مثار نقاش في طاولة جولة المفاوضات التي تستضيفها الخرطوم طوال الأسبوع الماضي.

وأعلن رئيس الجانب السوداني في المفاوضات، السفير عطا المنان بخيت، أن الأطراف وافقت على الورقة التي تقدم بها الاتحاد الأفريقي، بعد اتصالات كبيرة أجراها مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، وزعماء الحركات الحاملة للسلاح، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، قام بجهود كبيرة في هذا الخصوص، من خلال اتصاله برئيس أفريقيا الوسطى.

وقال عطا المنان بحسب وكالة السودان للأنباء، إنه سيتم التوقيع على مسودة الاتفاق بالأحرف الأولى مساء يوم الأحد بالخرطوم، بحضور الرئيس البشير، ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى. كما سيتم التوقيع على الاتفاقية النهائية يوم الأربعاء المقبل ببانقي، بحضور عدد كبير من رؤساء دول جوار أفريقيا الوسطى.

وأوضح عطا المنان أن اتفاق أطراف النزاع في أفريقيا الوسطى على هاتين القضيتين يؤكد توصل الأطراف إلى اتفاق كامل حول جميع بنود مسودة اتفاقية السلام.

يذكر أن مفاوضات الخرطوم قد شاركت فيها كل الحركات الحاملة للسلاح وعددها 14 حركة، وصلت معظمها على مستوى القيادات، كما كان هناك وفد عالي المستوى من حكومة أفريقيا الوسطى، يقوده وزير رئاسة الجمهورية وعدد من الوزراء، على رأسهم وزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير العدل والشؤون الاجتماعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)