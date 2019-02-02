بالفيديو : اتهام قطر بالتزوير في الملفات الخاصة باللاعب السوداني المعز هداف آسيا وعرض الوثائق الأصلية

عرضت قناة (بي بي سي) عبر برنامجها ترينديغ الوثائق التي استند عليها الاتحاد الإماراتي الذي طعن في صحة تسجيل ومشاركة اللاعب القطري من أصل سوداني المعز علي حيث تقدم الاتحاد بشكوى تطعن في أهلية مشاركته وقانونيتها في بطولة أمم آسيا 2019م التي توج المنتخب القطري ببطولتها.

وأشار البرنامج إلى أن الاتحاد القطري قد زور الوثائق في ملفات اللاعب السوداني التي توضح مخالفات لقوانين الففا المنظمة للاعبين المجنسين في قضية اللاعبين السوداني واللاعب العراقي .

يذكر بأن اللاعب القطري من أصل سوداني المعز علي كان قد توج بلقب هداف البطولة حيث كتبت عنه المواقع ( والمعز، هو أول لاعب عربي يتصدر ترتيب الهدافين في دور المجموعات فضلاً عن كونه أول لاعب عربي يتصدر ترتيب الهدافين في تاريخ كأس الأمم الآسيوية).

وبات المعز علي خامس لاعب في تاريخ بطولة آسيا يُحقق سوبر هاتريك (أربع أهداف) خلال دور المجموعات، بعدما كان بهتاش فريبا أول من وصل لهذا الإنجاز في نسخة 1980 بعد فوز إيران 7-0 على بنغلادش، ليعود مواطنه علي دائي لتسجيل سوبر هاتريك أمام كوريا الجنوبية في نسخة 1996 بربع النهائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)