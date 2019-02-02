الأهلي يفوز علي الباطن بهدفين في كأس بن سلطان للمحترفين

فاز النادي الأهلي على الباطن بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أقيمت مساء اليوم السبت.
وتقدم فريق أهلي جدة بهدف من خلال سلمان المؤشر في الدقيقة 30 وجاء التعادل للباطن بعد مرور عشر دقائق عن طريق جوناثان كونسيسو بالدقيقة 41.
وتمكن عبد الفتاح عسيري من تسجيل هدف الفوز لصالح الإمبراطور خلال الدقيقة 82 من عمر اللقاء الذي شهد مشاركة الظهير الأيسر محمد عبد الشافي.
وبهذا الفوز؛ يرفع نادي أهلي جدة رصيده إلى النقطة 33 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي بينما الباطن في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.
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