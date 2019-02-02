ريال سوسيداد يهزم بيلباو بهدفين مقابل هدف

تغلب نادي ريال سوسييداد، على نظيره أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-1، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 22 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وعلى ملعب أنويتا، تكفل ميكيل أويارزابال وويليان جوزيه بتسجيل ثنائية أصحاب الأرض في الدقيقتين 16 و45 على الترتيب.

بينما قلص المخضرم راؤول جارسيا الفارق لأتلتيك بيلباو قبل 8 دقائق من النهاية، بعد أن انبرى لتسديد ركلة جزاء، ولكنه أهدرها لترتد له الكرة ويتابعها بنفسه داخل الشباك.

وأصبح رصيد ريال سوسييداد 30 نقطة، قفز بها للمركز السابع مؤقتًا، بينما تجمد رصيد بيلباو عند 26 نقطة.