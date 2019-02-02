رد مفاجئ من لاعبي ريال مدريد علي مواجهة برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية عن وجود حالة من التفاؤل بين لاعبي ريال مدريد بعد أن أسفرت قرعة كأس ملك إسبانيا عن مواجهة الميرنجي لغريمه التقليدي برشلونة

وكانت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا أسفرت عن مواجهة قوية بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية بأن لاعبي ريال مدريد يشعرون بالرضا والتفاؤل بعد نتائج قرعة كأس ملك إسبانياوأنهم يفضلون مواجهة البرسا في الأدوار الإقصائية وليس في المباراة النهائية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لاعبي الميرنجي يؤمنون بأنهم يمتلكون القدرة على الإطاحة بالبرسا في المباريات الإقصائية أكثر من النهائي.

وذكرت آس أن لاعبو الملكي يعلمون أنهم في أفضل لحظاتهم من الموسم الحالي وأن مواجهة البرسا تعتبر مثالية الأن.