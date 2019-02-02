الالاف يشيعون جثمان الشهيد بخشم القربة

الآلاف من جماهير مدينة خشم القربة في ولاية كسلا شيعت جثمان الأستاذ أحمد الخير عوض الكريم الذي إغتاله جهاز أمن نظام البشير داخل المعتقل حسب ما ورد في بيان لاسرة الفقيد ، وسط حضور لافت لمركبات تتبع للقوات المسلحة
الجدير بالذكر تم اعتقال الشهيد في وقت سابق من منزله بعد ان داهمت قوة أمنية منزله بمدينة خشم القربة أول أمس قبل التظاهرات المسائية التي شهدتها المدينة من قبل جهاز الأمن ، و انباء واردة من اصدقاء الاستاذ تشير إلي إغتياله تحت التعذيب .
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