تغريدة غامضة من هواوي تكشف عن هاتفها الجديد

بعد شهور من التشويق، نشرت شركة هواوي الصينية تغريده على موقع تويتر، أثارت الكثير من التكهنات، إذ يبدو وأنها تكشف من خلالها موعد إطلاق هاتفها الثوري "القابل للطي".

وفي تغريده لهواوي، نشرت بطاقة دعوة لحدث خاص تعتزم تنظيمه على هامش مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال ببرشلونة يوم 24 فبراير.

وحملت البطاقة عنوان "ربط المستقبل" إلى جانب تعليق "هل أنت مستعد للكشف عن شيء غير مسبوق؟"، الأمر الذي فسره كثيرون بعزم هواوي استغلال الحدث للكشف عن هاتف قابل للطي.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة ريتشارد يو، قد أكد في يناير بلقاء مع مستثمرين في بكين الصينية: "نتطلع للقائكم في برشلونة بفبراير، حيث سنطلق أول هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي وتدعم الجيل الخامس من شبكات الاتصال"، وفق ما ذكر موقع "إنغادجت" التقني.

وتمثل الهواتف القابلة للطي مضمارا يشهد منافسة محتدمة بين مصنعي الهواتف الذكية، إذ كانت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية قد أعلنت عزمها الكشف عن هاتفها القابل للطي "المكتمل"، في العشرين من فبراير المقبل، وذلك في حدثين في كل من سان فرانسيسكو ولندن.

كذلك كشفت شركة "رويول" الصينية النقاب عن هاتفها "فليكسباي" القابل للطي في يناير الفائت، كما نشرت شركة "شاومي" الصينية، فيديو ترويجي لنموذج أول هاتف قابل للطي من إنتاجها.