عاجل : الوضع في الخرطوم الان تزامنا مع دعوات لتجمع المهنيين للتظاهرات الليلية

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم مساء اليوم السبت هدوءا حذرا تزامنا مع دعوات اطلقها تجمع المهنيين في وقت سابق للتظاهر الليلي وفق شهود عيان .

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد كشف عن خطة احتجاجات الاسبوع الحالي ( اقرأ : تجمع المهنيين ينشر بيانا جديدا ويحدد مخطط مظاهرات الاسبوع الحالي ويكشف عن اهدافه من الاحتجاجات في السودان ).

الى ذلك ، تحوّل تشييع جثمان معلم، توفي بعد يومين من اعتقاله، إلى مظاهرة حاشدة في مدينة خشم القربة بشرق السودان، وقال أقارب المعلم إن جثمانه يحمل علامات تعذيب واضحة.

وشيعت الحشود اليوم السبت جثة أحمد الخير عوض الكريم، وهو معلم في مدارس خشم القربة، وذلك بعدما ذكرت عائلته أن جهاز الأمن السوداني اتصل بها وأبلغها أن ابنها أحمد توفي، وأن جثمانه موجود في مستشفى المدينة.

وقال أحد أشقاء المعلم للجزيرة نت إن أحمد الخير تعرض لتعذيب قاس وواضح في أجزاء عدة من جسده.

ومن جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن المعلم قتل نتيجة تعرضه للتعذيب على يد عناصر الأمن، مضيفة عبر موقع فيسبوك أنه نقل بعد موته إلى مشرحة مستشفى القضارف فجر السبت.

وتحوّل التشييع إلى مظاهرة حاشدة جابت مدينة خشم القربة (560 كلم شرق الخرطوم)، وبث ناشطون صورا للجنازة الحاشدة، في وقت أفادت فيه أنباء باعتزام معلمي المدينة الاعتصام احتجاجا على ما حدث لزميله وفق قناةًالجزيرة .

وأظهرت الصور مشاركة قيادات في الجيش في التشييع، على رأسهم قائد الفرقة 11 مشاة اللواء ركن محمود بابكر همد.

وفي أول تعليق رسمي على الحادثة، قال مدير الشرطة ومقرر لجنة الأمن بولاية كسلا اللواء ياسين محمد حسن إن المتوفى كان قيد التحقيق ضمن معتقلين آخرين في حراسة جهاز الأمن، وإنه شعر بالمرض فنقل إلى المستشفى، وبعد الكشف الأولي أفاد الطبيب بأنه فارق الحياة.

وأضاف اللواء أن ذوي المتوفى تأكدوا من عدم المساس به أو تعرضه للتعذيب أو الضرب.