اعتقال الطفل“مجدي أبوبكر الوسيلة”وحلاقة شعره

اعتقلت قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الطفل “مجدي أبوبكر الوسيلة”، البالغ من العمر (14) عاما من امام منزل اسرته بالخرطوم ليلة الخميس.

وأكدت مصادر أن “مجدي” تعرض إلى معاملة قاسية، وحلاقة شعر بطريقة مهينة، قبل أن يتم إطلاق سراحه.

و”مجدي” هو ابن اخ والى نهر النيل “حاتم الوسيلة السماني” الذي شهدت ولايته اندلاع شرارة الانتفاضة بعطبرة في 19ديسمبر الماضي، وابان توليه منصب والي البحر الاحمر ارتكب جهاز الأمن مجزرة بورتسودان الشهيرة ضد المواطنين العزل في 29 يناير 2005.

