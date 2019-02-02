النصر السعودي يفاوض مدافع جالطا سراي التركي

دخل نادي النصر السعودي في مفاوضات مع جالاتا سراي التركي للتعاقد مع المدافع البرازيلي مايكون بيريرا. وأوضحت صحيفة "الرياض" السعودية أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا اشترط التعاقد مع مدافع يمتاز بالطول الفارع وهو مايكون بيريرا الذي فشل اتحاد جدة والهلال في ضمه خلال فترة الانتقالات الحالية.

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