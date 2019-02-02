خطوة مفاجئة تعيد "المتمرد" إلى باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية إن مجلس إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي قرر دراسة الطلب المقدم من توماس توخيل المدير الفني للفريق الباريسي للعفو عن نجم الفريق أدريان رابيو.

وأفادت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الأيام الماضية شهدت إنفراجة في أزمة رابيو مع باريس سان جيرمان عقب غلق باب الانتقالات الشتوية بنهاية شهر يناير الماضي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رابيو عاد إلى التدريبات مع زملاؤه بالفريق الأول منذ يوم الأربعاء الماضي.

وكان رابيو قد رفض التجديد لباريس سان جيرمان خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري مفضلاً الرحيل إلى برشلونة الإسباني مما دفع الجهاز الفني والإدارة لتجميده.

وكشفت موندو ديبورتيفو بأنه عقب إغلاق سوق الانتقالات الشتوية وبقاء رابيو في PSG يمكن للفريق الباريسي التراجع عن عقابه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رابيو لن يترك باريس سان جيرمان حتى يونيو المقبل وأن مدربه توماس توخل يريد الاستفادة بالعودة مرة أخرى في الفريق وقدم طلباً بذلك لإدارة النادي.