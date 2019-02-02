أعمال لجان التحضير لمؤتمر الصمغ العربي مرضية

أكد الدكتور موسى محمد كرامة وزير الصناعة والتجارة أن اللجان الفنية الخاصة بالتحضير للمؤتمر العالمي للصمغ العربي، الذي ينعقد بالخرطوم في مايو المقبل، تعمل بصورة مرضية.

وقال كرامة فى تصريحات صحفية حسب وكالة سونا إن المؤتمر ينعقد بمشاركات دولية ومحلية وبرعاية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومشاركة الدول المنتجة والمصدرة للصمغ العربي والشركات المصدرة والجهات المصنعة .

واشار سيادته الى اهمية إقامة المؤتمر في السودان للمميزة التفضيلية التي يتميز بها في انتاج الصمغ بنسبة 85% من الانتاج العالمي .

واضاف ان الوزارة حريصة على تطوير البحوث العلمية بالسودان وربطها بزيادة إنتاج سلعة الصمغ العربي بجانب إبراز القضايا المهمة مثل البيئة .

وذكر أن هنالك أبعادا اجتماعية واقتصادية وبيئية لابد من استصحابها فى المؤتمر بالتركيز على مكافحة الفقر عبر شجرة الصمغ العربي.

واوضح الامكانيات التي يتمتع بها السودان في مجال زراعة وإنتاج الصمغ العربي .