مشروع لتطوير الزراعة في 13 محلية

أعلن المنسق الرئيسي لمشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل بالسودان، المهندس محمد يوسف النور، اكتمال كافة الاستعدادات والترتيبات الفنية والإدارية واللوجيستية لانطلاقة المشروع في 13 محلية من محليات الولايات المختلفة بالبلاد، بجملة تمويل تفوق 47 مليون دولار.

وقال النور إن المشروع يستهدف ولاية سنار، وولايات كردفان الثلاث، ويتم تمويله من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وحكومة السودان ومؤسسات التمويل والبنوك والقطاع الخاص والمنتجين، حيث يبلغ جملة مبلغ التمويل 47 مليوناً و500 ألف دولار، يستهدف 129 مجتمعاً من المجتمعات المختلفة، بجانب 27 ألف أسرة فقيرة.

وأبان النور وفقاً لوكالة السودان للأنباء، أنه تم التوقيع على الاتفاقية المالية للمشروع في مرحلة التنفيذ منذ فبراير 2018م الماضي، حيث يمتد عمر تنفيذ المشروع لستة أعوام من فبراير 2018 وحتى يناير 2024م.

وأشار النور إلى أن الهدف الرئيس للمشروع تعزيز الأمن الغذائي، وتخفيف وطأة الفقر للأسر الريفية بمنطقة المشروع، من خلال الاستثمار في إنتاج المحاصيل والتسويق، ورفع قدرات المنتجين بالقطاعين العام والخاص.