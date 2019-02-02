مؤتمر صحفي لمدربي الهلال والاشانتي اليوم

عقد التونسي إراد الزعفوري المدير الفني للهلال مؤتمراً صحفياً مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بنادي الهلال بأم درمان للحديث عن تحضيرات فريقه لمباراة الغد امام اشانتي كوتوكو الغاني في الجولة الاولى لمجموعات الكونفدرالية، وكذلك سيعقد تشارلس اوكونور المدير الفني للأشانتي أيضاً مؤتمراً صحفياً للحديث عن المباراة وآخر تحضيرات فريقه لها. وكانت بعثة الأشانتي وصلت الخرطوم فجر أمس وحلت بفندق كورانثيا.

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