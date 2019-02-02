يوناميد تعلن مواعيد خروجها النهائي من جنوب دارفور

أعلن رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور، يوناميد، جيرمانا ماما بولو، أن شهر يونيو المقبل سيكون الموعد النهائي لخروج البعثة من ولاية جنوب دارفور وتسليم حكومة الولاية كل الوحدات والأصول للعمل في الأغراض المدنية وفق ما وعد به والي الولاية آدم الفكي وتم رفعها للامم المتحدة.
وقال ماما بولو، إن قرار مجلس الأمن ألزمنا بالخروج والذهاب إلى مناطق أخرى بوسط دارفور وتوزيع بعض الأصول للمؤسسات المدنية.
وأكد اهتمام البعثة بقضية العودة الطوعية فيما تبقى من عمرها بالولاية مع الفريق القطري ووكالات الأمم المتحدة.
ودعا ماما بولو، بحسب سونا، إلى "العمل باجتهاد متواصل مع وكالات الأمم المتحدة لسد الفراغ الذي تتركه البعثة".
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