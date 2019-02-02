مازيمبي الكونغولي يدك حصون الأفريقي التونسي بثمانية أهداف

خسر الأفريقي التونسي أمام مضيفه مازيمبي الكنغولي بثمانية أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم "السبت" ضمن الأسبوع الأول من مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وأحرز أهداف النادي الكنغولي كلاً من مونديكو (12 و39) وميتكا (23) وموليكا (37 و62) ومبوتو (76 و83) وإيليا (81). وفي مباراة ثانية فاز الوداد المغربي بصعوبة على مضيفه لوبي ستارز النيجيري بهدف محمد الناهيري من ركلة جزاء (20) في المجموعة الأولى.

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