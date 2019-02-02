شرطة أبوظبي تحذر السائقين من تقلبات الطقس الأيام المقبلة

حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" اليوم السبت، السائقين من تقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة، داعية إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع أن تتأثر المنطقة بامتداد منخفض البحر الأحمر السطحي، يصاحبه كتلة هوائية رطبة قادمة من الجنوب الشرقي، ويتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية باردة من الشمال الغربي، يؤدي إلى تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي، حيث تتكاثر السحب تدريجياً من مساء وليل اليوم السبت على البحر والجزر والسواحل مع سقوط الأمطار على فترات، ثم تمتد السحب على مناطق متفرقة من الدولة.

وأوضح المركز أنه "نتيجة لتعمق الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العليا غداً الأحد، تتطور بعض السحب إلى ركامية قد تكون رعدية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية"، لافتاً إلى أن "كميات السحب تقل تدريجياً من ظهر يوم الإثنين مع بقاء الطقس غائماً جزئياً إلى غائمٍ أحياناً مع احتمال سقوط بعض الأمطار خاصة شرقاً وشمالاً".

وناشد الجميع أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وعدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان.