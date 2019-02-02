الخرطوم تنجح في إحلال السلام بأفريقيا الوسطى

أعلنت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، السبت، عن التوصل إلى اتفاق سلام مع حركات مسلحة، خلال المباحثات التي احتضنتها العاصمة السودانية الخرطوم.
وقالت الحكومة في حسابها على “تويتر”: “لقد تم التوصل إلى اتفاق سلام في هذه اللحظة في الخرطوم”.
وأوضحت أنه “سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى غداً (الأحد) ثم في العاصمة بانغي بعد أيام”.
وفي وقت سابق، أعلن مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم أن محادثات الخرطوم بين الأطراف المتحاربة في جمهورية أفريقيا الوسطى ستنتهي السبت.
ويستضيف السودان، مفاوضات سلام أفريقيا الوسطى خلال منذ الـ24 من يناير الماضي، لتحقيق السلام هناك، وهو ما يتم بمبادرة من الاتحاد الأفريقي.
يذكر أن الحرب الأهلية في أفريقيا الوسطى كانت قد اندلعت عام 1992، وأدت المواجهات بين الفصائل المسلحة إلى ارتفاع معدلات العنف والجريمة، وأوقعت الكثير من الضحايا.
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