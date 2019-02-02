السموح يطلب مشورة اليابان في إنشاء الحكومة الالكترونية

بحث والي شمال دارفور، الشريف سموح، مع سفير دولة اليابان بالسودان، جين شينكغ شان، سبل تطوير ودعم المشروعات الاستراتيجية للحكومة، لا سيما مشروع الحكومة الالكترونية، بالاستفادة من التجربة اليابانية في التقنية وعلوم التكنولوجيا.
وقال سموح، في تصريحات عقب اللقاء، بحسب الشروق، إنه تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالأعمال المشتركة في إطار العون الإنساني والتعاون المشترك في تعزيز وتقوية عملية السلام وفتح آفاق تجارية وزراعية ومشاريع تنموية أخرى عبر الوكالة اليابانية للتنمية "جايكا".
من جهته، أوضح شان، بأن البرامج ماضية في إطار تعزيز عملية السلام، ودعم سياسات الدولة في تحقيق الاستقرار في مختلف المجالات.
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