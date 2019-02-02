إنشاء أول مصنع للسكر بالبلاد بجنوب دارفور

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، إنشاء أول مصنع للسكر بالبلاد، خارج المحور النيلي، بولاية جنوب دارفور بمنطقة كايا، مبينة أن المصنع ينتج حوالي (30) ألف طن بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال وزير الدولة بالتجارة، أبو البشر عبد الرحمن، في تصريح حسب المركز السوداني للخدمات الصحية، إن قيام مصنع كايا يسهم بصورة كبيرة في تغطية حوجة البلاد من الاستهلاك المحلي، كاشفاً عن خطة تعمل على تشجيع قيام وإنشاء مصانع للسكر خارج المنطقة النيلية، مشيراً إلى أن هذه التجربة موجودة بالبرازيل وتايلاند وهي نموذج جديد بالسودان.
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