رئيس أفريقيا الوسطى للبشير: مستعدون لتقديم كافة التنازلات لإنجاح محادثات الخرطوم

هاتف الرئيس السوداني، عمر البشير، نظيره الأفروأوسطي، فاوستن أركانج تواديرا، حيث ناقش معه المفاوضات الجارية في الخرطوم لإحلال السلام في جمهورية افريقيا الوسطى.

وعبر البشير، بحسب سونا، للرئيس تواديرا، خلال الاتصال عن سعادته بسير المفاوضات، وعلى التقدم الذي تحقق.