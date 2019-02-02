هاتف الرئيس السوداني، عمر البشير، نظيره الأفروأوسطي، فاوستن أركانج تواديرا، حيث ناقش معه المفاوضات الجارية في الخرطوم لإحلال السلام في جمهورية افريقيا الوسطى.
وعبر البشير، بحسب سونا، للرئيس تواديرا، خلال الاتصال عن سعادته بسير المفاوضات، وعلى التقدم الذي تحقق.
وقال رئيس الجمهورية، إن السودان يسعى مع الاتحاد الأفريقي لتعزيز هذا التقدم وتكثيف الجهود الى أن يتم التوصل لاتفاق نهائي لتحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد.
ومن جهته، أعرب رئيس جمهورية افريقيا الوسطى عن شكره وتقديره لاهتمام رئيس الجمهورية بمساعي تحقيق السلام والاستقرار في بلاده، وأكد الرئيس تواديرا استعداده للتعاون و تقديم كل التنازلات المطلوبة لإنجاح المحادثات، داعياً جميع الأطراف في افريقيا الوسطى للتعاون من أجل هذه الغاية.
ومن المتوقع أن يعلن قريبا عن موعد توقيع أطراف النزاع في افريقيا الوسطى على اتفاق السلام في احتفال كبير يشارك فيه رؤساء دول الإقليم.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أفريقيا الوسطى للبشير: مستعدون لتقديم كافة التنازلات لإنجاح محادثات الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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