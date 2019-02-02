والي شمال دارفور:يؤكد استعدادات مكثفة لاستقبال رئيس الجمهورية

قالت ولاية شمال دارفور، إن الولاية تشهد هذه الأيام استعدادات مكثفة لاستقبال رئيس الجمهورية، عمر البشير خلال الفترة القادمة.

وأعلن والي الولاية، الشريف سموح، "عن زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية، سيقوم بها إلى الولاية في القريب العاجل".

وبحسب شبكة شمال دارفور الإخبارية، فإن الترتيبات والتدابير الإدارية، قد بدأت وأن هناك عدداً من المشروعات التنموية من المنتظر أن يتم افتتاحها خلال زيارة رئيس الجمهورية للولاية.

إلى ذلك، وقف والي شمال دارفور، االشريف سموح، يرافقه وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية، حسن محجوب الفاضل، ومعتمد محلية الفاشر، التجاني عبدا لله صالح، على سير الأداء في عدد من مشروعات البنى التحتية ،من بينها طريق المخطط السكني الجديد غرب جامعة الفاشر وعدد من الطرق الأخرى.