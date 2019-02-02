قمة مانسشتر يونايتد وباريس سان جيرمان تحسم مصير"سولسكاير"

ذكرت صحيفة ذا صن إن مصير النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد بات معلقا على نتيجة المواجهة المرتقبة مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، مؤكدة أنه في حالة نجاحه في قيادة الشياطين الحمر لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، سيتم اعتماده مديرا فنيا رسميا للفريق.

ونجح سولشاير منذ تعيينه بشكل مؤقت خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، في استعادة تألق الفريق وغالبية نجومه، إذ حقق 8 انتصارات متتالية، وتعادل وحيد في الدوري الإنجليزي، وكأس انجلترا.

وأوضحت ذا صن أن نائب الرئيس التنفيذي للنادي، إد وودورد التقى بسولشاير في مجمع كارينجتون المخصص لتدريبات الفريق، وهنأه على التغييرات التي أظهرها في أداء الفريق ونتائجه، مقدما له كل الدعم، وأكد له أنه سيلبي جميع الطلبات التي يريدها سولشاير لمواصلة النتائج الإيجابية للفريق، حتى نهاية الموسم.

ونقلت ذا صن عن مصدر من داخل النادي قوله: لقد قضى وودورد نحو نصف ساعة مع أولي (سولشاير) في مجمع كارينجتون، منتصف الأسبوع الماضي. لقد نقل (وودورد) شكر الإدارة للمدير الفني النرويجي، وسأله إن كان بحاجة لأي شيء يستطيع تقديمه.

وتابع المصدر عن لقاء وودورد وسولشاير: لقد تطرق الحديث إلى تقييم الفريق والمزاج العام للاعبين، مضيفا: لا يمكن تأكيد أي شيء بشأن تقديم عرض لسولشاير للاستمرار كمدير فني دائم، ورغم أنه يمكن اعتبار وودورد في صف سولشاير، إلا أن القرار الفصل في يد عائلة جلايزر (ملاك النادي).

وألمح المصدر الذي لم تحدد الصحيفة اسمه إلى أن وودورد يمكنه لعب دور مهم في إبقاء سولشاير على رأس الجهاز الفني، مثلما دفع نحو قرار تعيين جوزيه مورينيو، واختتم: ما يدور داخل فريق مانشستر يونايتد يشير إلى أن مستقبل سولشاير متعلق بتحقيق نتيجة إيجابية أمام باريس سان جيرمان.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان على ملعب أولد ترافورد يوم 12 فبراير الجاري، بينما يحل ضيفا على فريق العاصمة الفرنسية في ملعب حديقة الأمراء في السادس من مارس المقبل.