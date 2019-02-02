موجز "السودان 365".. إعلان موعد فتح الحدود مع اريتريا

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

حكومة كسلا تحدد الاحد موعداً لفتح الحدود مع اريتريا

قررت لجنة امن كسلا في اجتماعها السبت برئاسة والي الولاية ادم جماع ادم البدء الفوري في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير القاضي بفتح الحدود البرية بين السودان واريتريا اعتبارا من يوم الاحد الثالث من فبراير الحالي.

وقال مدير شرطة كسلا اللواء شرطة يس محمد حسن، مقرر لجنة الامن الولاية ان الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات الي جانب قرار فتح الحدود ووقف علي الاسباب الحقيقية لحرائق المحاصيل الزراعية بمحلية حلفا الجديدة التي سوف تجدد الحلول اللازمة لايقافها.

وأشار حسن الي ان اللجنة استمعت ايضا الي عدد من الاراء باهتمام بالغ الي جانب استعراضها لعدد من التقارير الامنية الخاصة بالاوضاع الامنية بالولاية عموما مؤكدا ان الولاية تعيش في امن واستقرار.

واضاف " ان اللجنة قررت ان تباشر جميع المدارس بالولاية في المرحلتين الاساس والثانوي الدراسة اعتبارا من الاحد

نافع يرفض عودة الحرس القديم لقيادة الوطني مجدداً

أقرّ القيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع بأن أداء حزبه شابه نوعًا من الضعف ويحتاج إلى مراجعة، وذكر أنه على اتصال بقيادة الحزب ويقدم لها النصح لتحسين الأداء، مشددًا على عدم عودة الحرس القديم لقيادة الحزب إن استدعى الأمر التغيير.

وقال نافع ان الاحتجاجات التي انتظمت البلاد مؤخرًا منحسرة”، واتهم الحزب الشيوعي بأنه الأكثر نشاطًا في تأجيجها لمقدرته على صناعة الواجهات التي تخدم خطه السياسي منذ”جبهة الهيئات”.

وأضاف” واحدة من أخطاءنا هي الاعتراف بأحد هذه الواجهات ودمجها مع أحد النقابات عند حدوث إضراب جزئي لأحد القطاعات وهذا ما جعلها تأخذ نوعًا من الشرعية.

وأكّد بأنه بالرغم من هذه المحاولات لتجاوز النقابات وكذلك التحديات الاقتصادية التي تواجهها إلا أنها راكزة وتقدم الخدمات لقواعدها وممسكة بالمبادرة.

ولفت نافع إلى أن المجتمع الدولي لم يقف ضد الحكومة في الحراك الرامي لتغييرها مدللاً بعدم التناول المثير للاحتجاجات في القنوات الغربية كما هو الحال في القنوات الأخرى.

وطالب القطاعات الفئوية بحزبه خاصة الشباب والطلاب بالعمل وسط الجماهير في أماكن تواجدهم الاجتماعية.

وقال نافع في تصريحات لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم(السبت)كنت دائمًا ما أقول لطلابنا أنه مستعد للمشاركة في أي لقاء داخل الجامعة بعيدًا عن القاعات الفخيمة”.

شرطة كسلا تقر بوفاة معتقل لدي جهاز الامن بخشم القربة

اعلن مدير شرطة ولاية كسلا، اللواء، يس محمد حسن، مقرر لجنة الامن بالولاية، وفاة شخص اثناء اجراءات التحقيق معه ضمن متهمين آخرين تم التحفظ عليهم في حراسة جهاز الامن بعد ان شعر بأعراض المرض تم تحويله الي المستشفي.

وعلمت " اخبار الخليج 365 365"، بان المتوفي هو احمد خير عوض الكريم، البالغ من (36)، ويمتهن التدريس في محلية خشم القربة بولاية كسلا، حيث تم توقيفه آثر مشاركته في الاحتجاجات الاخيرة يوم الخميس بخشم القربة.

وأوضح مدير شرطة كسلا وفقاً لتصريحات رصدتها "اخبار الخليج 365 365"، السبت، انه بعد الكشف الطبي الاول علي المتوفي أفاد الطبيب المختص ان المذكور قد فارق الحياة.

وأشار الي ادخاله المشرحة لمعرفة اسباب الوفاة، وتم اطلاع ذويه وبعض افراد من اسرته علي الجثمان اثناء التشريح.

وأضاف" حضروا هذا التشريح وقد تأكدوا تماما من عدم المساس به من أي ايد خارجية أو تعرضه لتعذيب أو تعرضه لضرب وهذا مالم يكن".

وأكد اللواء يس بان الاسرة قد تسلمت الجثمان وقاموا بمواراته الثري، في هذا المقام لا يسعنا الا ان نسأل الله تعالي ان يتقبله القبول الحسن وان يجعل مثواه الجنة وان يجعله من اصحاب اليمين وتعازينا لاسرته المكلومة وهذا امر الله وكل نفس ذائقة الموت.

وفي السياق تعهد رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي، وبعض ممثلين القوي المعارضة في تنسيقية ثورة 19 ديسمبر خلال اتصال بأسرة الشهيد أحمد الخير تعهدوا بتحقيق الأهداف التي إستشهد من أجلها، وتقدموا بواجب العزاء نيابة عن قوى الثورة وقيادة نداء السودان.

تعرف علي تعليق "تحرير السودان" بشأن فتح الحدود مع اريتريا

رحب الأمين السياسي للحزب بحزب تحرير السودان الأم بولاية الخرطوم، محمد حسين اسحق، بقرار رئاسة الجمهورية القاضي بفتح الحدود مع الشقيقة اريتريا، وقال إنه قرار شجاع ويؤكد حرص السودان علي تعزيز وتقوية علاقاته مع دول الجوار لفتح المجال واسعا امام حركة الناس في تلك الدول.

وأشاد محمد باهتمام برئيس الجمهورية بخلق علاقة جوار آمن مع كل الدول وبقراره الخاص بتمديد وقف اطلاق النار؛ لاتاحة الفرصة للحركات المسلحة بمراجعة قراراتهم بان الحرب ليست وسيلة لحل قضايا البلاد .

وناشد كل الشعب السوداني بالداخل والخارج للإلتفاف حول مصالح البلاد العليا ؛ خاصة وانها تمر بمرحلة تتطلب تضافر الجهود لتجاوز هذه الأزمة الإقتصادية التي عاني منها المواطن كثيرا.

وكان الرئيس البشير قد اعلن إعادة فتح الحدود مع اريتريا بعد اغلاقها منذ يناير من العام الماضي بسبب حشود عسكرية عليها.