أعلن الاتحاد الإفريقي وحكومة السودان التوصل لاتفاق سلام بين حكومة أفريقيا الوسطى والمسلحين في تلك الدولة، اليوم السبت.

وقال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، عبر تويتر، "أعلن التوصل لاتفاق سلام اليوم لصالح شعب أفريقيا الوسطى بين الحكومة و14 حركة مسلحة، وذلك بتعاون مثالي من الجانبين".

من جانبه، قال مدير إدارة أفريقيا الوسطى بالخارجية السودانية، محمد يوسف، لوكالة "سبوتنيك"، "تم الاتفاق، اليوم السبت، بين الحكومة والحركات المسلحة الأفرووسطية على أغلب قضايا، عدا قضية العفو العام"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على البت في قضية العفو العام، عقب تثبيت السلام والاستقرار في البلاد".

وتابع يوسف، "سيتم توقيع على الاتفاقية بين الحكومة والحركات المسلحة الأفرو-أوسطية، على الأغلب خلال اليومين القادمين"، كاشفا أنه"تمت مقاربات في قضايا توزيع السلطة والثروة والحكم اللامركزي والترتيبات الأمنية المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج".

يذكر أن السفير السوداني لدى القاهرة عبد الحليم عبد المحمود، قال في تصريجات لـ"سبوتنيك"، إن بلاده واثقة من التوصل لاتفاق ينهي الأزمة في أفريقيا الوسطى، داعيا كافة الدول المحبة للسلام لدعم جهود الوساطة السودانية والمفاوضات التي تستضيفها الخرطوم.

ويستضيف السودان، مفاوضات بين الفرقاء في أفريقيا الوسطى خلال الفترة 24 — 30 يناير/ كانون الثاني، لتحقيق السلام هناك، وهو ما يتم بمبادرة من الاتحاد الأفريقي.