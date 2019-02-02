تجار يلجأون إلى بيع العقارات للحصول على السيولة

وقال عدد منهم إنه رغم عدد من العوامل التي تؤدي إلى انخفاض الأسعار، إلا أنها في تصاعد مستمر.
وأشاروا إلى عدم تنفيذ المصارف التجارية للتمويل العقاري حتى الآن رغم الإعلان عنه من قبل بنك السودان.ووصلت أسعار الأراضي في الأحياء وسط الخرطوم إلى (25) مليون جنيه ، فيما بلغت أسعار الأراضي شمال الخرطوم نحو (500) ألف جنيه. مرتبط
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