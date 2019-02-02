المؤتمر الوطني يرد على دعوة المهنيين بتشكيل حكومة انتقالية لأربع سنوات .. شاهد ماذا قال ؟

علق حزب المؤتمر الوطني على أهداف تجمع المهنيين السودانيين والتي تدعو الى إسقاط النظام وتشكيل حكومة انتقالية لأربع سنوات، حيث وصفها مجرد أحلام .

ووصف نائب رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني حمدي سليمان أهداف التجمع الداعية لإسقاط النظام وتصفية مؤسساته وتشكيل حكومة انتقالية لأربع سنوات بأنها أحلام لقوى سياسية أعياها الحوار، مشيرًا الى ان صندوق الاقتراع هو الفيصل، حسب ماذكرته صحيفة السوداني .

وقال حمدي سليمان ان الاحتجاجات في السودان أنحسرت في الاونة الاخيرة حيث علق قائلًا : “يوماً بعد يوم بينفض منهم السامر وتبور دعواتهم للاحتجاج ويلجأون لفبركة الصور” .

وأشار سليمان : “أن الحوار الذي أداره مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول أمن صلاح قوش مع شباب معتقلين داخل سجن الهدى خفف كثيراً من الغبن ومرارات المواجهات التي تمت بينهم والأجهزة الأمنية”.

وتأتي تصريحات نائب رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني حمدي سليمان بالتزامن مع تواصل الاحتجاجات في عدة مدن سودانية دعى اليها تجمع المهنيين السودانيين .

وفي ذات السياق أعتبر حمدي سليمان استمرار التظاهرات أن وراءها جهات سياسية تحاول التكسب لأجندتها السياسية الرخيصة .

وتشهد مدن السودان منذ 19 ديسمبر الماضي مظاهرات تطالب برحيل البشير، سقط خلالها العشرات بين قتيل وجريح .

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