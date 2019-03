المحكمة تستمع للشاهد الأخير في قضية (4) متهمين بقتل شاب داخل ركشة

الحاج يوسف :أم سلمة حسين

كشف شاهد اتهام بمحكمة جنايات الحاج يوسف عند مثوله أمام قاضي المحكمة د. “عمر محمد أحمد التوم” بوصفه شاهد محكمة في ملف قضية (4) متهمين بقتل شاب داخل ركشة إثر نقاشات دارت بينهم حول شجار المتهم الأول لأبناء خالة القتيل وذلك بمنطقة المايقوما بالحاج يوسف حيث يواجه الأول تهمة القتل العمد فيما يواجه الثاني والثالث والرابع تهماً تحت المواد (130/21/107) المتعلقة بالقتل العمد والاشتراك والتستر.

وقال الشاهد الأخير لقاضي المحكمة ، إنه التقى بشاهد الاتهام الأول في القضية، موضحاً أن شاهد الاتهام أخبره بأنه توجه لقسم الشرطة وتم التحري معه ، وأكد له الشاهد بأنه شاهد داخل القسم أداة الجريمة “السكين” وأخبره بأنها ذات السكين التي كان يحملها المتهم الثاني، وبسماع المحكمة لأقوال الشاهد الأخير التمس ممثلو دفاع المتهمين إغلاق ملف قضية الدفاع، وحددت المحكمة جلسة الرابع عشر من الشهر الجاري لتقديم المرافعات.

وتشير تفاصيل الدعوة الجنائية أن نقاشات دارت بين المتهم الأول والضحية بسبب شجار الأول مع أبناء خالة الضحية، وفي يوم الحادثة أوقف المتهم ركشة كان يقودها المتهم الثالث وذلك بالشارع العام ، وفي أثناء ذلك جاء الضحية ومعه المتهم الثاني والرابع وصعدا معاً على الركشة ، وأثناء سيرها قال المجني عليه للمتهم الأول (ليه شاكلت أولاد خالتي) ، هنا دارت نقاشات بينهما وقام الضحية بضرب الأول (كف) ، وقام بخنقه أيضاً، في أعقاب ذلك استل المتهم الأول سكين وسدد بها طعنة فارق الضحية على إثرها الحياة، وبعد ذلك اتصل شقيق المتهم الأول وطلب منه بأن يسلم نفسه للشرطة، ومن ثم وبإرشاد منه تم القبض على بقية المتهمين، ومن خلال التحريات معهم وعقب اكتمال كافة التحقيقات أمرت النيابة بتقديم المتهم الأول تحت المادة (130)من القانون الجنائي القتل العمد وأن يقدم الثاني ،والثالث، والرابع تحت المواد(107) التستر.

