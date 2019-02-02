تفاعلاً مع الأحداث الجارية في السودان من خلال التظاهرات التي انتظمت مؤخراً العديد من المدن السودانية نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحفل سوداني أحيته الفنانة الكبيرة آمال النور حيث قدمت فيه أغنية الموسيقار الكبير محمد الأمين (الثورة انطلقت) .
الجمهور الذي شهد الحفل تجاوب بصورة كبيرة مع الأغنية الثورية التي كتب كلماتها الشاعر فضل الله محمد وذلك قبل أكثر من أربعة عقود وقدمها محمد الأمين ضمن عدد من الأغنيات التي أطلق عليها الأكتوبريات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : الفنانة آمال النور تحي الثنائية الثورية للموسيقار محمد الأمين والشاعر فضل الله محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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