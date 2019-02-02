البرلمان يعمل لحلحلة قضايا العاملين بالميناء الجنوبي

كشف لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان عن عقد اللجنة ملتقى لبحث قضية العاملين بالميناء الجنوبى بهيئة الموانى البحرية بمشاركة كل الوزراء المختصين بغرض تقديم حلول والتزامات تجاه العاملين بالميناء.

وأوضح محمد احمد الشايب رئيس اللجنة بحسب (smc) إن الملتقى الذي سيعقد خلال أيام يأتي بمشاركة (35) جهة ومؤسسة ذات صلة بغرض حفظ حقوق العاملين وتوفير سبل كسب العيش لهم، مبيناً أن اللجنة إتفقت مع وزارة النقل على ان قضايا العاملين ينبغى مناقشتها مع كل الاطرف ذات الصلة.

وقال الشايب ان المجلس الوطنى أجاز المواد (9،10،11،16) من قانون هيئة المواني البحرية التى تنص على حفظ حقوق العاملين وعدم تشريدهم إلى جانب حفظ كافة الحقوق حتى لا يضار أحد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)